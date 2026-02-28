Newsletters
होली पर लगने वाला है चंद्रगहण, जानें सूतक काल और पूजा विधि

Chandra Grahan 2026: साल 2026 की होली (holi) इस बार बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण (chandra grahan) का साया भी रहेगा।

Chandra Grahan 2026: साल 2026 की होली (holi) इस बार बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण (chandra grahan) का साया भी रहेगा। जी हां इसी वक्त साल का पहला ग्रहण लगने वाला है| ऐसे में धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है और इस दिन होलिका दहन (holika

dehan) और पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल होली कब है, चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, भद्रा कब तक रहेगी और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है।

Disclaimer: यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जनसत्ता एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है।

