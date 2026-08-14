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Pakistan PM Warning: Shehbaaz Sharif की फिर India को गीदड़ भभकी

Produced by जनसत्ता न्यूज डेस्क
17:04 | Updated:

Pakistan-India Tension: न्यूजरूम चौपाल में सबसे पहले बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भारत को दी गई गीदड़भभकी की, जो उन्होंने अपने आजादी दिवस की पूर्व संध्या पर दी। शहबाज ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारत को चेतावनी दी और सिंधु जल संधि को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद चर्चा करेंगे अंबाला के पंजोखरा साहिब में चल रहे विवाद और वहां के ताजा हालात की। आगे रुख करेंगे उत्तराखंड के चमोली का, जहां निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और राहत-बचाव अभियान जारी है।

Pakistan-India Tension: न्यूजरूम चौपाल में सबसे पहले बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भारत को दी गई गीदड़भभकी की, जो उन्होंने अपने आजादी दिवस की पूर्व संध्या पर दी। शहबाज ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारत को चेतावनी दी और सिंधु जल संधि को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद चर्चा करेंगे अंबाला के पंजोखरा साहिब में चल रहे विवाद और वहां

के ताजा हालात की। आगे रुख करेंगे उत्तराखंड के चमोली का, जहां निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और राहत-बचाव अभियान जारी है।

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