Sonam Wangchuk को हटाने के बाद फूट-फूटकर रोए अभिजीत दीपके | दिल्ली पुलिस की कार्रवाई | जंतर-मंतर

Sonam Wangchuk Latest News : सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को उनकी बिगड़ती सेहत के चलते सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई चिकित्सकीय सलाह और अदालत के निर्देशों के आधार पर की गई। इस कार्रवाई के बाद सीजेपी के संस्थापक

अभिजीत दीपके भावुक हो गए। उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च की तैयारी जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया।