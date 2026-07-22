Zohran Mamdani ने New York में कर ली Netanyahu के बंदोबस्त की तैयारी?

Mamdani vs Netanyahu: न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने एक बार फिर इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) पर तीखा हमला बोला है। ममदानी ने कहा कि ‘नेतन्याहू का न्यूयॉर्क में स्वागत नहीं है’ और उन्हें एक ‘युद्ध अपराधी’ बताया। दरअसल, सितंबर 2026 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के 81वें सत्र में नेतन्याहू के शामिल होने की संभावना के बीच ये बयान सामने

आया है। ममदानी ने ICC (International Criminal Court) से जारी गिरफ्तारी वारंट का हवाला देते हुए अमेरिकी संघीय सरकार से अपील की है कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करें। हालांकि, कानूनी स्थिति इतनी आसान नहीं है।