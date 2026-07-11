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अमेरिका में यहूदियों ने छोड़ा नेत्तन्याहू का साथ, ममदानी पर लगा दिया दाव

Produced by sunil kumar
08:46 | Updated:

ममदानी को नेत्तन्याहू का कट्टर आलोचक माना जाता है, साथ ही वो इज़रायल की विस्तारवादी नीतियों के भी धुर विरोधी हैं.

न्यूयॉर्क के मेयर बनने से पहले, ज़ोहरान ममदानी ने ये खुलकर कह दिया था कि इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्तन्याहू युद्धअपराधी हैं, और उन्होंने गाज़ा में युद्ध अपराध किया है. अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेत्तन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. और अगर नेत्तन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो वो उनको गिरफ्तार करा लेंगे. ममदानी को नेत्तन्याहू का कट्टर आलोचक माना जाता है, साथ ही वो इज़रायल की विस्तारवादी नीतियों के

भी धुर विरोधी हैं. और जब न्यूयॉर्क का चुनाव हुआ तो मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने ममदानी को वोट किया था, यहां तक कि अमेरिकी यहूदियों के एक बड़े तबके ने ममदानी का समर्थन किया था. लेकिन, क्या वाकई में अमेरिकी यहूदी नेत्तन्याहू की जगह पर ममदानी को पसंद करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है, जिस पर अब अमेरिका के यहूदियों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है.

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