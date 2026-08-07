ईरान अमेरिका विवाद के तनाव के बीच यमन का हूती सऊदी अरब को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है. सऊदी, अमेरिका और अन्य मिडिल ईस्ट देशों की इंटेलिजेंस को इस बात की भनक लगी है कि हूती और इराकी मिलिशिया ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की निशानदेही पर जल्द ही सऊदी के नागरिक ठिकानों को मिलाकर ऊर्जा ढांचे, बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर हमले शुरू कर सकते हैं.

आपको बता दें कि हूती ने यमन के मारिब और हदरमात प्रांत में यमनी सेना के कैंपों पर सैन्य कार्रवाई की है. रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों की संख्या 50 के करीब पहुंच सकती है. हूती ने जिन इलाकों में सैन्य कार्रवाई की है, वो सीधे यमनी सेना के नियंत्रण में आते हैं. इनमें से मारिब प्रांत एक ऐसा इलाका है, जहां पर हूती अभी तक कब्ज़ा नहीं कर पाया है. इस पूरे प्रांत पर यमन की सरकार का कंट्रोल है.