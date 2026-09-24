Yamuna Expressway Bus Fire: गहरी नींद में थे यात्री, अचानक आग का गोला बनी AC बस, 9 की मौत

Yamuna Expressway Bus Fire: ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास बुधवार देर रात दिल्ली से महोबा जा रही एक प्राइवेट स्लीपर AC बस में अचानक भीषण आग लग गई । बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार बताए जा रहे हैं और हादसे में 9 यात्रियों की मौत हुई है। रात का समय होने के कारण कई यात्री सो रहे थे। आग फैलते ही बस के अंदर धुआं

भर गया और जान बचाने के लिए कई यात्रियों ने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की। यात्रियों के मुताबिक हादसे से पहले बस में जलने की गंध और धुआं महसूस हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बस के ड्राइवर-कंडक्टर को हिरासत में लिए जाने की खबर है। आखिर चलती बस में आग कैसे लगी और यात्रियों के लिए वो कुछ मिनट कितने खौफनाक थे?