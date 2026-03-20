Iran-US War: ट्रंप ईरान से छुड़ाएंगे’स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’?, इन 6 देशों के साथ बना रहे हैं रणनीति

Iran-US War: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेशी मीडिया के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के खिलाफ जारी, सैन्य अभियान को लेकर कई अहम बातें कही और युद्ध जीतने का दावा किया है। खुद को लेकर चल रही अटकलों पर भी नेतन्याहू ने कहा कि, पहले भी कह चुका हूं कि मैं जिंदा हूं और स्वस्थ हूं। इसबार उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि, ईरान का

न्यूक्लियर पावर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो वहीं ट्रंप ईरानी गैस प्लांट हमले को लेकर चेतावनी दी है। साथ ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए 6 देशों के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं। अब ऐसे सवाल ये है कि नेतन्याहू का ये बयान कितना सच है और अमेरिका के साथ कौन-कौन से देश ईरान युद्ध में हो सकते हैं शामिल तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्ही सभी सवालों के जवाब