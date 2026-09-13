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BSP को मिलेगी नई उत्तराधिकारी? | मायावती को दीपिका पर भरोसा, आकाश-ईशान की नो एंट्री

Produced by khajan pandey
08:57 | Updated:

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद और ईशान आनंद को पार्टी में किसी भी राजनीतिक पद से दूर रखने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही मायावती ने अपनी भतीजी दीपिका आनंद का नाम आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। मायावती के मुताबिक, अगर आनंद कुमार को पार्टी की जिम्मेदारियों में मदद की जरूरत पड़ती है तो उनकी इकलौती बेटी दीपिका आनंद उनकी मदद कर सकती हैं और उनकी ईमानदारी व काम करने की क्षमता को देखते हुए आगे उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। दीपिका फिलहाल कानून की पढ़ाई कर रही हैं। दूसरी ओर आकाश आनंद को लेकर मायावती की नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। 13 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने पार्टी से निकाले गए लोगों, बीमारी की अफवाहों और आकाश आनंद की मानसिकता को लेकर भी सवाल उठाए।

BSP Politics: बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद और ईशान आनंद को पार्टी में किसी भी राजनीतिक पद से दूर रखने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही मायावती ने अपनी भतीजी दीपिका आनंद का नाम आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। मायावती के मुताबिक, अगर आनंद कुमार को पार्टी की जिम्मेदारियों में मदद की जरूरत पड़ती है तो उनकी इकलौती बेटी दीपिका आनंद उनकी मदद कर सकती हैं

और उनकी ईमानदारी व काम करने की क्षमता को देखते हुए आगे उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। दीपिका फिलहाल कानून की पढ़ाई कर रही हैं। दूसरी ओर आकाश आनंद को लेकर मायावती की नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। 13 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने पार्टी से निकाले गए लोगों, बीमारी की अफवाहों और आकाश आनंद की मानसिकता को लेकर भी सवाल उठाए।

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