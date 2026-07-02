Iran-US War:स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टैक्स वसूलेगा ईरान ? अमेरिका ने दी सख्त हिदायत

Iran-US War:अगर ईरान इस योजना को लागू करता है, तो इसका असर सिर्फ़ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है—इससे तेल और गैस की कीमतों से लेकर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा। सवाल यह है कि ईरान असल में क्या करना चाहता है? इस बारे में बात करने के लिए, कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच दो

दिन तक अहम बातचीत हुई। बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों की आवाजाही, ईरान के फ्रीज़ किए गए फंड और हालिया तनाव के बाद हालात को सामान्य बनाना। हालांकि, बातचीत से कोई बड़ा समझौता नहीं निकला,इसके बजाय, ईरान ने साफ़ संकेत दिया कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना कंट्रोल और मज़बूत करना चाहता है।