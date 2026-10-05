Hardeep Puri News: बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम शामिल नहीं है। उनका मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। हरदीप पुरी को राज्यसभा की उम्मीदवारी से बाहर किए जाने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह के

सवाल उठ रहे हैं। क्या यह फैसला सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित है या इसके पीछे मोदी सरकार/केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित बड़े फेरबदल के संकेत छिपे हैं? देखिए नीरजा चौधरी की पूरी राय और इस फैसले के पीछे की सियासी वजहों पर खास चर्चा।