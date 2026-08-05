India’s Gen Z in Politics: भारत की कुल आबादी का लगभग 26% हिस्सा Gen Z का है, लेकिन संसद और विधानसभा में उनकी मौजूदगी बेहद सीमित है। पूरे देश में सिर्फ 6 Gen Z सांसद और 20 विधायक हैं। देश की कुल आबादी में जेन Z का हिस्सा एक-चौथाई से भी ज़्यादा है। इसके बावजूद पूरे भारत में राजनीति में उनकी मौजूदगी सिर्फ़ 26 जनप्रतिनिधियों तक सिमटी हुई है। इनमें

छह लोकसभा सांसद और मात्र 20 विधायक हैं। 2011 की जनगणना पर आधारित अनुमानों के मुताबिक, 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग यानी जो 2026 में 14 से 29 साल की उम्र में होंगे, उनकी संख्या लगभग 36.74 करोड़ है। ये 2026 में भारत की अनुमानित 142.6 करोड़ की कुल आबादी का 25.8% हिस्सा है। लेकिन अगर सिर्फ़ 25 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले जेन Z की बात करें तो ये हिस्सा घटकर देश की कुल आबादी का सिर्फ़ 8.9% रह जाता है।