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Gen Z Protest: सड़क पर शोर लेकिन संसद में सन्नाटा क्यों?

Produced by Shubham Garg
10:00 | Updated:

सड़कों पर उतरकर जेन जेनरेशन ने सत्ता हिला दी, जिस सरकार का कोई मंत्री आजतक इस्तीफा नहीं दिया था, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन जैसे ही बात संसद और राज्य विधानसभाओं की आती है, यही आवाज़ मानो कहीं गुम हो जाती है। क्योंकि देश की आबादी में लगभग 25% हिस्सा जेन Z का है, लेकिन बात सांसद और विधायक की करें तो ये मात्र 26 के आंकड़े में सिमट जाती है। देश में जेन जेनरेशन के सांसद कितने हैं, विधायक कितने हैं, किस पार्टी में जेन Z नेता ज्यादा हैं,

India’s Gen Z in Politics: भारत की कुल आबादी का लगभग 26% हिस्सा Gen Z का है, लेकिन संसद और विधानसभा में उनकी मौजूदगी बेहद सीमित है। पूरे देश में सिर्फ 6 Gen Z सांसद और 20 विधायक हैं। देश की कुल आबादी में जेन Z का हिस्सा एक-चौथाई से भी ज़्यादा है। इसके बावजूद पूरे भारत में राजनीति में उनकी मौजूदगी सिर्फ़ 26 जनप्रतिनिधियों तक सिमटी हुई है। इनमें

छह लोकसभा सांसद और मात्र 20 विधायक हैं। 2011 की जनगणना पर आधारित अनुमानों के मुताबिक, 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग यानी जो 2026 में 14 से 29 साल की उम्र में होंगे, उनकी संख्या लगभग 36.74 करोड़ है। ये 2026 में भारत की अनुमानित 142.6 करोड़ की कुल आबादी का 25.8% हिस्सा है। लेकिन अगर सिर्फ़ 25 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले जेन Z की बात करें तो ये हिस्सा घटकर देश की कुल आबादी का सिर्फ़ 8.9% रह जाता है।

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