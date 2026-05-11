PM Modi Speech: WFH,सोना ना खरीदें, तेल का कम इस्तेमाल…, पीएम मोदी ने देश से क्यों की ये अपील ?

PM Modi Speech: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है…इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि… वे पेट्रोल और डीजल बचाएं और बेहद जरूरी न होने पर इस्तेमाल से बचे… पीएम मोदी ने कहा कि… हमने कोविड के समय कई सारी व्यवस्थाएं बना ली थीं… और अब समय की मांग है कि हम उन व्यवस्थाओं को

फिर से शुरू करें…सवाल ये है कि पीएम मोदी ने ऐसी अपील देशवासियों से क्यों की है…असल में इन चीजों के इस्तेमाल से देश में विदेश मुद्रा की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।