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Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

नोएडा में श्रमिकों को क्यों पड़ी प्रदर्शन की जरूरत?

नवंबर 2025 में श्रम संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे नाराजगी बढ़ गई।

Noida Protest Update: सोमवार को नोएडा में कर्मचारियों का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मुख्य मांगों में बेहतर काम के हालात, खासकर ठेका कर्मचारियों के लिए सुविधाएं, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, ओवरटाइम का सही भुगतान और लंबित वेतन का निपटान शामिल है।सूत्रों के मुताबिक, नवंबर 2025

में श्रम संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे नाराजगी बढ़ गई।

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