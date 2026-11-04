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Aga Ruhullah Mehdi Exclusive: श्रीनगर सांसद ने क्यों छोड़ी नेशनल कांफ्रेंस? क्या जम्मू-कश्मीक में हुआ ऑपरेशन लोटस?

Produced by Pramod Yadav
20:20 | Updated:

Aga Ruhullah Mehdi ने National Conference (NC) से इस्तीफा देने के साथ Srinagar Lok Sabha सीट छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है. मंगलवार को Budgam में एक जनसभा के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए और इसे अपनी आजादी का फैसला बताया. आखिर 24 साल तक National Conference से जुड़े रहे आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? Omar Abdullah और Farooq Abdullah के नेतृत्व से उनकी नाराजगी की असली वजह क्या है? जनसत्ता से खास बातचीत में आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी छोड़ने के फैसले और Operation Lotus के आरोपों पर खुलकर बात की. उन्होंने क्या जवाब दिया और जम्मू-कश्मीर की राजनीति में उनके इस फैसले के क्या मायने हैं? देखिए पूरा इंटरव्यू.

Aga Ruhullah Mehdi ने नेशनल कांफ्रेंस से इस्तीफा देने के साथ Srinagar Lok Sabha सीट छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है. मंगलवार को बडगाम में एक जनसभा के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए और इसे अपनी आजादी का फैसला बताया. आखिर 24 साल तक नेशनल कांफ्रेंस से जुड़े रहे आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? Omar Abdullah और Farooq Abdullah

के नेतृत्व से उनकी नाराजगी की असली वजह क्या है? जनसत्ता से खास बातचीत में आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी छोड़ने के फैसले और Operation Lotus के आरोपों पर खुलकर बात की. उन्होंने क्या जवाब दिया और जम्मू-कश्मीर की राजनीति में उनके इस फैसले के क्या मायने हैं? देखिए पूरा इंटरव्यू.

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