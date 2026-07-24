CJP Protest: Jantar-Mantar प्रदर्शन में लगे जय श्री राम के नारे तो, क्यों भड़के कॉकरोच ?

CJP Protest: NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में हमने प्रदर्शनकारियों से बात की और जाना कि वे अपनी मांगों, सरकार से उम्मीदों और आंदोलन के दौरान सामने आई घटनाओं को किस तरह देखते हैं। प्रदर्शन के

दौरान कुछ लोगों द्वारा “जय श्रीराम” के नारे लगाकर आंदोलन में बाधा डालने के आरोप भी सामने आए। प्रदर्शनकारियों ने इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है।