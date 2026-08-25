Donald Trump के साथ पीएम मोदी क्यों नहीं करना चाहते थे प्रेस कांफ्रेंस?

Sergio Gor Statement: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के एक बयान के बाद मोदी-ट्रंप मुलाकात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है…गोर के मुताबिक, जून में फ्रांस में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद… भारत ने अमेरिकी प्रशासन से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने और… कोई सवाल न लेने का अनुरोध किया था…लेकिन ट्रंप ने इस अनुरोध को नजर अंदाज कर दिया और मीडिया के सवालों के जवाब

दिया…अब इस पर विपक्ष की आलोचना के बीच भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने सफाई दी है…सूत्रों के मुताबिक… विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार को देखते हुए भारत ने सावधानी बरती थी…यानी सवाल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है…सवाल ये है कि आखिर भारत को ट्रंप के व्यवहार को लेकर इतनी सावधानी क्यों बरतनी पड़ी?