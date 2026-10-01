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CISF Kathua Firing Explained: अपने ही साथियों पर गोली क्यों चला रहे जवान? वजह और सरकारी कदम समझिए

Produced by Pramod Yadav
08:20 | Updated:

CISF Kathua Firing : जम्मू-कश्मीर के कठुआ में CISF के एक हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपने ही साथियों पर गोली (cisf head constable firing) चला दी. इस घटना में एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत चार जवानों की मौत हो गई. ऐसी घटनाओं को फ्रैट्रिसाइड ( fratricide) कहा जाता है. लेकिन सवाल है कि आखिर सुरक्षा बलों में जवान अपने ही साथियों पर हमला करने की स्थिति तक क्यों पहुंचते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ आपसी विवाद और गुस्सा होता है, या लंबे समय की ड्यूटी, छुट्टी की परेशानी, परिवार से दूरी, काम का दबाव और निजी जिंदगी की समस्याएं भी वजह बन सकती हैं? इस Explainer में समझिए CAPF और सेना में ऐसे मामलों के आंकड़े क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स ने इसके पीछे कौन-कौन सी वजहें बताई हैं और जवानों की मदद के लिए सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

CISF Kathua Firing : जम्मू-कश्मीर के कठुआ में CISF के एक हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपने ही साथियों पर गोली (cisf head constable firing) चला दी. इस घटना में एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत चार जवानों की मौत हो गई. ऐसी घटनाओं को फ्रैट्रिसाइड ( fratricide) कहा जाता है. लेकिन सवाल है कि आखिर सुरक्षा बलों में जवान अपने ही साथियों पर हमला करने की स्थिति तक क्यों पहुंचते

हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ आपसी विवाद और गुस्सा होता है, या लंबे समय की ड्यूटी, छुट्टी की परेशानी, परिवार से दूरी, काम का दबाव और निजी जिंदगी की समस्याएं भी वजह बन सकती हैं? इस Explainer में समझिए CAPF और सेना में ऐसे मामलों के आंकड़े क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स ने इसके पीछे कौन-कौन सी वजहें बताई हैं और जवानों की मदद के लिए सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

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