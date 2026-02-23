Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
Newsletters
LIVE TV
Produced by Shubham Garg
11:00 | Updated:

मैक्सिको के ड्रग कार्टेल से क्यों डरता है अमेरिका

ये स्थिति वहां के ड्रग माफिया 'नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटेस' उर्फ एल मेंचो की मौत के बाद ऐसी स्थिति बनी है. वहां के करीब सभी प्रमुख शहरों की स्थिति फिलहाल ऐसी ही है. सरकार घुटनों पर आ चुकी है. मेक्सिको के तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन के दौरान 'एल मेंचो' घायल हो गया था. उसे एयरलिफ्ट कर मेक्सिको सिटी ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई.

सड़क पर जलती गाड़ियां, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग… सड़क पर भागते लोग…ये मैक्सिको नाजारा है… वहां पर स्कूल पर बंद कर दिया गया है… घरों से बाहर निकले पर रोक लगा दी गई है… फिलहाल मैक्सिको का नाजारा भयनाक है…भारत से लेकर अमेरिका तक ने वहां मौजूद अपने लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की है… ये भयनाक स्थिति वहां किसी तख्तापलट या फिर किसी नेता की मौत

की वजह से नहीं बनी है… बल्कि… ये स्थिति वहां के ड्रग माफिया ‘नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटेस’ उर्फ एल मेंचो की मौत के बाद ऐसी स्थिति बनी है…वहां के करीब सभी प्रमुख शहरों की स्थिति फिलहाल ऐसी ही है… सरकार घुटनों पर आ चुकी है…मेक्सिको के तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन के दौरान ‘एल मेंचो’ घायल हो गया था… उसे एयरलिफ्ट कर मेक्सिको सिटी ले जाया गया…जहां उसकी मौत हो गई… इस ऑपरेशन के दौरान 9 और अपराधी मारे गए हैं…ऐसे में इन दृश्यों को देख एक सवाल तो खड़ा होता है…आखिर कौन था ‘एल मेंचो’जिसकी मौत के बाद जल उठा है मैक्सिको ?

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर