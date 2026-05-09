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Produced by khajan pandey
04:07 | Updated:

Suvendu Oath Ceremony का सबसे भावुक पल | प्रधानमंत्री मोदी ने किसके छुए पैर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, उन्होंने वहां मौजूद एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को गले लगाया, उनके पैर छुए और काफी देर तक सम्मान के साथ उनके साथ खड़े रहे। यह दृश्य देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, उन्होंने वहां मौजूद एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को गले लगाया, उनके पैर छुए और काफी देर तक सम्मान के साथ उनके साथ खड़े रहे। यह दृश्य देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो

गया। बाद में पता चला कि ये बुजुर्ग कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार थे, जिन्होंने दशकों तक संगठन को जमीन पर मजबूत करने का काम किया।

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