West Bengal में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी माहौल गरमा गया है। यहां 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि चुनाव सिर्फ दो चरणों में कराए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले से सत्ताधारी All India Trinamool Congress को भी राहत मिली है, वहीं विपक्षी

Bharatiya Janata Party को भी इसमें मौका नजर आ रहा है। दोनों पार्टियां अपने-अपने तरीके से इस फैसले को अपने पक्ष में मान रही हैं और रणनीति बनाने में जुट गई हैं।इस मुद्दे पर Sagarika Ghose, Kalyan Banerjee, Ravi Kishan और Akhilesh Yadav ने अपनी राय साझा की है।