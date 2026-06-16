रौशन आनंद सर के भाई की मौत का जिम्मेदार कौन ? जानें पूरा मामला

Raushan Anand Brother Death: बिहार की चर्चित कोचिंग इंडस्ट्री में शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ कोचिंग की लड़ाई नहीं रह गया है… अब इस कहानी में पुलिस जांच है…जेल है…नेपाल में हुई एक रहस्यमयी मौत है…और सीधे-सीधे हत्या के आरोप भी हैं…ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रौशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है… इसके बाद जब रौशन आनंद जमानत

पर जेल से बाहर आते हैं तो… अपने भाई के अंतिम संस्कार से पहले मीडिया के सामने ऐसा बयान देते हैं… जिसने पूरे बिहार की राजनीति और कोचिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है…रौशन आनंद ने खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान समेत कुछ लोगों पर अपने भाई की मौत के लिए गंभीर आरोप लगाए… दूसरी तरफ, इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और… अब तक किसी भी एजेंसी ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है…तो आखिर… नेपाल में प्रिंस यादव के साथ हुआ क्या था?