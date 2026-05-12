TVK ने ज्योतिषी रिक्की राधन पंडित वेट्रिवेल को अपना OSD नियुक्त किया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। रिक्की राधन पंडित लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीति और सत्ता से जुड़े रहे हैं और उन्हें राजनीतिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनका नाम पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता से भी जुड़ता रहा है, हालांकि एक भविष्यवाणी के बाद दोनों

के रिश्तों में दूरी आ गई थी। अब कहा जा रहा है कि वे TVK प्रमुख विजय के करीबी माने जाने वाले लोगों के संपर्क में आए और धीरे-धीरे पार्टी के रणनीतिक दायरे में शामिल हो गए।