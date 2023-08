जुनैद, (Junaid-Nasir) नासिर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नूंह-अलवर हाईवे (Nuh-Alwar Highway Jam) जाम कर दिया। आईजी गौरव श्रीवास्तव (IG Gaurav Srivastava) ने बताया है कि इस पूरे मामले में जो आरोपियों के सामने आए हैं उनकी तलाश जारी है. आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं. भरतपुर (Bharatpur) जिले गोपालगढ़ के रहने वाले दो लोगों की हरियाणा (Haryana) के भिवानी (Bhiwani) में उनकी ही बोलेरो जीप में जलकर मौत होने का मामला सामने आया है. हरियाणा पुलिस (haryana Police) को जली हुई जीप और उसमे दो लोगों के जले हुए शव भी बरामद हुए है. झूठे मामलों में पुलिस की मिलीभगत के आरोपों के बीच बरी किए गए आदेशों में से एक का कहना है, ‘केवल इसलिए कि आरोपी एक मुस्लिम है, यह नहीं माना जा सकता है कि वह गायों को वध के लिए ले जा रहा था।’ लिंचिंग (Lynching) को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है. 2017 में, एनसीआरबी ने मॉब लिंचिंग(Mob Lynching) , हेट क्राइम (Hate Crime) आदि के मामलों पर डेटा एकत्र किया, लेकिन रिपोर्ट में पाया गया की डेटा अविश्वसनीय था. जुनैद और नासिर के पहले वारिस खान का मामला आया था सामने, क्या हुआ और कैसे, देखिये ये ग्राउंड रिपोर्ट.

हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद अब हालात नियंंत्रण में… पैरामिलिटरी को तैनात कर दिया गया है..

Haryana News: Violence broke out during a religious pilgrimage in Haryana’s Nuh. Which took many districts of Haryana in its grip. Apart from Nuh, Section 144 has been imposed in many districts. The situation remains tense after the violence. In view of the tension, additional police force has been deployed

हरियाणा के नूंह में धार्मिक यात्रा निकाले जाने के दौरान हिंसा भड़की थी. जिसने हरियाणा के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया. नूंह के अलवा कई जिलों में धारा 144 लगाई है. हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए है. तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है