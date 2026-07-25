धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से उस लंबे सफ़र को समझना मुश्किल है, जो एक छोटे शहर के छात्र नेता को…. देश की राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक बना देता है। पिछले कुछ सालों में धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के सबसे मज़बूत केंद्रीय नेताओं में गिने जाने लगे थे। वो सिर्फ़ मंत्री नहीं थे, बल्कि एक संगठक और एक ऐसे पॉलिटिकल मैनेजर भी थे, जो पार्टी के बड़े फ़ैसले

लेने वालों के बेहद करीब माने जाते हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि वे उन गिने-चुने ओडिया नेताओं में से हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और पूरे भारत में अपना असर छोड़ा।