Newsletters
LIVE TV

कौन हैं ज्ञानेश कुमार को आपत्ति भेजने वाले सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी

Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

चुनाव आयोग के सूत्रों ने इस रिपोर्ट में बताए गए आंतरिक मतभेद के निष्कर्ष को खारिज करते हुए कहा कि SIR समेत आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से सर्वसम्मति से लिए गए।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की 23 सितंबर 2026 की एक जांच रिपोर्ट में चुनाव आयोग के भीतर SIR और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों को लेकर मतभेद का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और कार्रवाइयों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि

दोनों ने अलग-अलग पत्रों के जरिए कैबिनेट सचिव के सामने अपनी चिंताएं रखीं और 9 सितंबर को तीनों चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई, जो चार महीनों में पहली पूर्ण बैठक थी।हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने इस रिपोर्ट में बताए गए आंतरिक मतभेद के निष्कर्ष को खारिज करते हुए कहा कि SIR समेत आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से सर्वसम्मति से लिए गए।

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर