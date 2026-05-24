White House Shooting News: डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर, कौन था हमलावर जिसने मचाई दहशत? जानें पूरा इतिहास

दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक व्हाइट हाउस के बाहर शनिवार शाम अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे, मीडिया कर्मियों में भगदड़ मच गई और सीक्रेट सर्विस को तुरंत जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आखिर कौन था वो युवक जिसने व्हाइट हाउस के बाहर हमला किया? क्या उसका निशाना सीधे ट्रंप थे? और क्यों बार-बार व्हाइट हाउस के आसपास फायरिंग

की घटनाएं सामने आ रही हैं? इस वीडियो में देखिए व्हाइट हाउस के बाहर हुई पूरी गोलीबारी की कहानी, हमलावर कौन था, कैसे सीक्रेट सर्विस ने जवाब दिया, घटना के वक्त अंदर क्या चल रहा था, और अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर क्यों उठ रहे हैं बड़े सवाल।