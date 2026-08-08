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Yamuna floodplain O-Zone क्या है, रेखा गुप्ता सरकार में मंदिर भी टूटे, घर उजड़े…| Ground Report

Produced by khajan pandey
21:06 | Updated:

दिल्ली में यमुना किनारे चल रही डिमोलिशन कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घाट नंबर 2 से 32 तक कार्रवाई, मंदिरों और समाधियों को हटाने, किसानों और वर्षों से रह रहे परिवारों के उजड़ने के आरोप सामने आए हैं। रेखा गुप्ता सरकार के दौरान यमुना फ्लडप्लेन के ओ-जोन क्षेत्र में हुई कार्रवाई को लेकर प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें घर, मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने उन परिवारों से बात की, जो अब झुग्गियों, पुल के नीचे और मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं।

Yamuna Demolition Ground Report: दिल्ली में यमुना किनारे चल रही डिमोलिशन कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घाट नंबर 2 से 32 तक कार्रवाई, मंदिरों और समाधियों को हटाने, किसानों और वर्षों से रह रहे परिवारों के उजड़ने के आरोप सामने आए हैं। रेखा गुप्ता सरकार के दौरान यमुना फ्लडप्लेन के ओ-जोन क्षेत्र में हुई कार्रवाई को लेकर प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें घर, मुआवजा

और पुनर्वास नहीं मिला। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने उन परिवारों से बात की, जो अब झुग्गियों, पुल के नीचे और मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं।

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