Cockroach Janta Party के पाकिस्तानी फॉलोअर्स का सच क्या ? बांग्लादेशी भी पीछे नहीं | अभिजीत दीपके

Cockroach Janta Party जो कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल होकर करोड़ों फॉलोअर्स तक पहुंच गई, अब एक बड़े राजनीतिक और डिजिटल विवाद के केंद्र में है। बीजेपी नेताओं द्वारा दावा किया गया है कि इस पेज के करीब 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, जबकि भारत से केवल 9% हैं। इसी के आधार पर इसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जनता पार्टी तक कहा जाने लगा है। हालांकि, इन

दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है और अलग-अलग नेताओं द्वारा अलग-अलग आंकड़े भी पेश किए गए हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह भारतीय डिजिटल आंदोलन बता रहे हैं, और उनका दावा है कि अधिकतर ऑडियंस भारत से जुड़ी है।