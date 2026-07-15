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E20 Petrol Controversy : मनीष कश्यप, सौरभ जोशी के इथेनॉल पर दांवों की क्या है सच्चाई ?

Produced by pramodyadav
09:20 | Updated:

E20 Petrol Controversy: यूट्यूबर मनीष कश्यप के बाद अब सौरभ जोशी ने भी E-20 पेट्रोल पर सवाल उठाए हैं, दावा है कि इथेनॉल ब्लेंड की वजह से गाड़ी का माइलेज घट रहा है. वीडियो डिलीट हुआ, लेकिन बहस अभी थमी नहीं.खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मान चुके हैं कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है. तो क्या माइलेज घटना वैज्ञानिक तौर पर तय है, या सरकार की बात में भी दम है?मुद्दा समझो के इस एपिसोड में एक्सपर्ट्स की राय, ARAI की रिपोर्ट और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझिए E-20 पेट्रोल और माइलेज से जुड़ा पूरा सच.देखिए पूरा एपिसोड और जानिए सोशल मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई है. प्रेजेंटर: प्रमोद यादव वीडियो एडिटर: पूजा अग्रवाल

E20 Petrol Controversy: यूट्यूबर मनीष कश्यप के बाद अब सौरभ जोशी ने भी E-20 पेट्रोल पर सवाल उठाए हैं, दावा है कि इथेनॉल ब्लेंड की वजह से गाड़ी का माइलेज घट रहा है. वीडियो डिलीट हुआ, लेकिन बहस अभी थमी नहीं.खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मान चुके हैं कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है. तो क्या माइलेज घटना वैज्ञानिक तौर पर तय है, या सरकार

की बात में भी दम है?मुद्दा समझो के इस एपिसोड में एक्सपर्ट्स की राय, ARAI की रिपोर्ट और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझिए E-20 पेट्रोल और माइलेज से जुड़ा पूरा सच.देखिए पूरा एपिसोड और जानिए सोशल मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई है.

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