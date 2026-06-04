Newsletters
LIVE TV
Produced by pramodyadav
08:20 | Updated:

TMC Split News: TMC में टूट की क्या है Inside Story ? अब सांसदों पर है नजर

TMC Split News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बीजेपी या विपक्ष नहीं है…सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब बचेगी या नहीं … या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना और NCP जैसे हाल हो जाएंगे…क्योंकि चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर जो हलचल शुरू हुई थी… वह अब खुली बगावत का रूप में बदल गई है… बवाल इतना बढ़ गया है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि… आखिर पार्टी की कमान किस गुट के हाथ में रहेगी…और यह सब अचानक नहीं हुआ है…असल में पूरा खेला पार्टी के ओल्ड गार्ड और अभिषेक बनर्जी के खेमे के बीच शुरू हुआ है…अगर मौजूदा हालात की बात करें तो… TMC के बागी विधायकों की संख्या 59 यानी करीब 60 तक पहुंच चुकी है… बागी विधायकों ने निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है… और विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपकर दावा किया है कि… ममता बनर्जी के खेमे में अब केवल 21 विधायक ही बचे हैं…गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव में TMC के कुल 80 विधायक जीतकर आए थे…यही नहीं, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है… जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है…लेकिन सवाल है कि आखिर पार्टी के भीतर इतनी बड़ी टूट की शुरुआत कहां से हुई…?

TMC Split News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बीजेपी या विपक्ष नहीं है…सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब बचेगी या नहीं … या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना और NCP जैसे हाल हो जाएंगे…क्योंकि चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर जो हलचल शुरू हुई थी… वह अब खुली बगावत का रूप में बदल गई है… बवाल इतना बढ़

गया है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि… आखिर पार्टी की कमान किस गुट के हाथ में रहेगी…और यह सब अचानक नहीं हुआ है…असल में पूरा खेला पार्टी के ओल्ड गार्ड और अभिषेक बनर्जी के खेमे के बीच शुरू हुआ है…अगर मौजूदा हालात की बात करें तो… TMC के बागी विधायकों की संख्या 59 यानी करीब 60 तक पहुंच चुकी है… बागी विधायकों ने निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है… और विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपकर दावा किया है कि… ममता बनर्जी के खेमे में अब केवल 21 विधायक ही बचे हैं…गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव में TMC के कुल 80 विधायक जीतकर आए थे…यही नहीं, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है… जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है…लेकिन सवाल है कि आखिर पार्टी के भीतर इतनी बड़ी टूट की शुरुआत कहां से हुई…?

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर