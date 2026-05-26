बकरी ईद पर बंगाल के बाजारों में क्या बदला है, शुभेंदु सरकार के नए नियम को लेकर क्या बोले लोग ?

Bengal Eid Market Ground Report : पश्चिम बंगाल में बकरीद 2026 से पहले नई गाइडलाइन चर्चा में है। BJP सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक अब कुर्बानी से पहले पशुओं के लिए “फिट सर्टिफिकेट” जरूरी बताया जा रहा है। आखिर इस फैसले का असर ईद बाजार पर कितना पड़ा? मुस्लिम खरीदार क्या सोच रहे हैं? बकरे बेचने वाले क्या कह रहे हैं? और हिंदू व्यापारियों की क्या राय

है? जनसत्ता की टीम पहुंची ईद बाजार, जहां लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। किसी ने नियमों को सही बताया, तो किसी ने इसे नई सख्ती कहा। देखिए बकरीद बाजार से Ground Report