Nirmala Sitharaman Exclusive: शेयर बाजार के निवेशकों की चिंता पर क्या बोलीं वित्त मंत्री?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार शेयर बाजार के निवेशकों की चिंताओं पर विचार करेगी. मुंबई में कल रात Financial Express के एक कार्यक्रम में खास बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने Equity Market में निवेशकों की चिंता, विदेशी निवेशकों की वापसी और देश की आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए पूंजी की जरूरत पर अपनी बात रखी. उन्होंने माना कि मौजूदा परिस्थितियां पहले

से अलग हैं और इक्विटी बाजार को भी समर्थन की जरूरत है. हालांकि, उन्होंने बजट में विदेशी निवेशकों के लिए किसी खास रियायत का स्पष्ट संकेत नहीं दिया. देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये Exclusive बातचीत.