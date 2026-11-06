Exclusive Interview: ACP Manasvi Vashisht को सस्पेंड करने से पहले सीनियर अधिकारियों ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कुछ घंटों बाद ACP मनस्वी वशिष्ठ को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया। वशिष्ठ ने 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद जारी तबादला आदेशों का विरोध किया था। इन आदेशों में उनका नाम भी शामिल था। आखिर शाहदरा थाने में उस दिन

क्या हुआ था? वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच विवाद की वजह क्या थी? ACP मनस्वी वशिष्ठ को किस आधार पर सस्पेंड किया गया और उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिली? इस इंटरव्यू में मनस्वी वशिष्ठ ने पूरी घटना, वकीलों के साथ हुए विवाद, तबादले के आदेश और अपने सस्पेंशन से जुड़ी बातें विस्तार से बताई हैं।