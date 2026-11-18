Rahul Gandhi Columbia University : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार यानी 17 नवंबर को कहा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है… उनका कहना है कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है… और शिक्षा व्यवस्था में भी कई खामियां हैं…राहुल गांधी ने ये बातें अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं… उन्होंने कहा कि भारत

आर्थिक आपदा के करीब खड़ा है… मीडिया भले ही इस मुद्दे को नजरअंदाज करे… लेकिन देश में बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां हकीकत हैं…राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है… पार्टी ने उन्हें भारत-विरोधी प्रचार करने वाला नेता करार दिया है…सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है…