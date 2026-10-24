Neha Bora ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा? पीस बॉन्ड और एसआईआर पर उठाए सवाल, बताया अगला प्लान

Delhi HC on Neha Bora : दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा ने पीस बॉन्ड, एसआईआर और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लेकर अपना पक्ष रखा. नेहा बोरा ने कहा कि वह पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी. उन्होंने सवाल उठाया कि शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार को इस तरह की कार्रवाई से कैसे प्रभावित किया जा सकता है. नेहा बोरा ने

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और मतदान के अधिकार जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए.