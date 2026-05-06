ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार, चुनाव आयोग ने राज्यपाल से क्या कहा?

Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल की राजनीति (Bengal Politics) इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हालिया विधानसभा चुनावों (Bengal Election 2026) में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) अब सरकार गठन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने नई विधानसभा के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी

है। यह नोटिफिकेशन राज्यपाल को भेजा जा चुका है, जिसके साथ ही अब संवैधानिक रूप से नई सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।