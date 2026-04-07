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West Bengal Election Survey 2026: ममता बनर्जी फिर बनेगी CM? ओपिनियन पोल में क्या पता चला

West Bengal Election Survey 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। इस वीडियो में हम विस्तार से C-Voter और Chanakya के सर्वे का विश्लेषण करेंगे। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी अब भी सबसे पसंदीदा चेहरा बनी हुई हैं, जहां 44.2% लोग उन्हें फिर से CM के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं सुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और अन्य नेताओं को भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार के प्रदर्शन को लेकर जनता की राय बंटी हुई नजर आ रही है, जहां कुछ लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं तो कुछ बदलाव की मांग कर रहे हैं। अगर सीटों के अनुमान की बात करें तो Chanakya सर्वे के अनुसार TMC को 150-160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 110-120 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष बन सकती है।

West Bengal Election Survey 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। इस वीडियो में हम विस्तार से सी-वोटर और चाणक्या के सर्वे का विश्लेषण करेंगे। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी अब भी सबसे पसंदीदा चेहरा बनी हुई हैं, जहां 44.2% लोग उन्हें फिर से CM के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं सुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और अन्य नेताओं

को भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार के प्रदर्शन को लेकर जनता की राय बंटी हुई नजर आ रही है, जहां कुछ लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं तो कुछ बदलाव की मांग कर रहे हैं। अगर सीटों के अनुमान की बात करें तो Chanakya सर्वे के अनुसार TMC को 150-160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 110-120 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष बन सकती है।

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