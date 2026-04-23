West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है… खबर लिखे जाने तक 152 सीटों पर 1 बजे तक करीब 61 फीसदी वोटिंग हुई है… इस बार भी 2021 की तरह ही बीजेपी-टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है… जहां एक तरफ ममता बन्नर्जी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही हैं तो वहीं… बीजेपी अपना ‘सोनार बांग्ला’ का

सपना साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है….इस बार का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं… बल्कि बंगाल की अस्मिता… विकास के दावों और कड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच एक ऐसी जंग है… जिसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है…. यह चरण भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि… 2021 के चुनावों में उत्तर बंगाल और जंगलमहल उसके मजबूत गढ़ साबित हुए थे…तो वहीं, ममता बनर्जी के लिए यह अपनी खोई हुई जमीन खासकर संदेशखाली को वापस पाने की अग्निपरीक्षा है… इस बार का चुनाव ममता के लिए टफ और टेंशन वाला दिख रहा है… इसके पीछे कई वजहें… तो आइए ‘मुद्दा समझो’ के इस एपिसोड में इन्ही वजहों को समझने की कोशिश करते हैं…