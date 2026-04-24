Newsletters
LIVE TV
Produced by Shubham Garg
05:45 | Updated:

पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों के आंकड़ों ने चौंकाया!

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने नया इतिहास रच दिया है. फर्स्ट फेज में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर इतनी बंपर वोटिंग हुई है कि पिछले सभी आंकड़े ढह गए 2021 के चुनाव में कुल 77.99 फीसदी वोट पड़े थे. शाम 8 बजे तक कुल 91.95 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी थी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये आजादी के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान है.

West Bengal election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 16 जिलों की 152 सीटों पर शाम 8 बजे तक 91.95% वोटिंग दर्ज की गई, जो 2021 के 77.99% से काफी ज्यादा है। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे आजादी के बाद का सबसे ज्यादा मतदान बताया है। इस चुनाव में खास ध्यान खींचा है

मुस्लिम बहुल सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग ने। मुर्शिदाबाद की कई सीटों पर 95% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर