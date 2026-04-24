West Bengal election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 16 जिलों की 152 सीटों पर शाम 8 बजे तक 91.95% वोटिंग दर्ज की गई, जो 2021 के 77.99% से काफी ज्यादा है। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे आजादी के बाद का सबसे ज्यादा मतदान बताया है। इस चुनाव में खास ध्यान खींचा है

मुस्लिम बहुल सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग ने। मुर्शिदाबाद की कई सीटों पर 95% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।