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Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

कौन थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनसे ममता बनर्जी ने छीनी थी बंगाल की सत्ता?

कामरेड बुद्धदेव एक ऐसे नायक थे जो कोलकाता की गलियों में सिगरेट के धुएं के बीच पाब्लो नेरूदा पढ़ते थे, टैगोर की कविता पर मुस्कुराते और अगले ही पल सरकारी फाइलों के ढेर में खो जाते थे। कामरेड बुद्धदेव के बारे में लोग कहते थे कि राइटर्स बिल्डिंग जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जब वहां वो कदम रखते थे तो सबसे पहला काम ये नहीं होता कि फाइलें खोली जाएं, बल्कि वो अपने ऑफिस के स्मोक अलार्म को बंद करवा देते थे।

Who is Buddhadeb Bhattacharya: कौन थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनकी पहचान एक सादगीपूर्ण लेकिन विचारधारा से मजबूत नेता के रूप में होती है? और कैसे ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता को खत्म कर इतिहास रच दिया? यह कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बल्कि विचारधारा, विकास और जनता के विश्वास के बीच संघर्ष की है। एक तरफ थे बुद्धदेव भट्टाचार्य… कवि, विचारक और कम्युनिस्ट नेता, जिन्होंने बंगाल

में औद्योगिकीकरण लाने की कोशिश की। दूसरी तरफ थीं ममता बनर्जी, जिन्होंने जनता के आंदोलनों को अपनी ताकत बनाया।

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