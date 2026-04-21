Who is Buddhadeb Bhattacharya: कौन थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनकी पहचान एक सादगीपूर्ण लेकिन विचारधारा से मजबूत नेता के रूप में होती है? और कैसे ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता को खत्म कर इतिहास रच दिया? यह कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बल्कि विचारधारा, विकास और जनता के विश्वास के बीच संघर्ष की है। एक तरफ थे बुद्धदेव भट्टाचार्य… कवि, विचारक और कम्युनिस्ट नेता, जिन्होंने बंगाल

में औद्योगिकीकरण लाने की कोशिश की। दूसरी तरफ थीं ममता बनर्जी, जिन्होंने जनता के आंदोलनों को अपनी ताकत बनाया।