West Bengal-Bihar में कौन जीत रहा राज्यसभा चुनाव? Owaisi-Mayawati कौन किंगमेकर

Chunavi Bisaat में आज जानिए Rajya Sabha Election 2026 में Bihar और West Bengal का पूरा गणित। बिहार में 243 विधायकों के बीच 5 सीटों की लड़ाई है। NDA के पास 202 MLA हैं, जबकि Mahagathbandhan के पास 35। असली battle 5th seat पर है – जहां Entry होती है Asaduddin Owaisi की पार्टी All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen और Mayawati की पार्टी Bahujan Samaj Party की। क्या Tejashwi Yadav बिना
AIMIM के राज्यसभा में zero हो जाएंगे? दूसरी तरफ West Bengal में All India Trinamool Congress का भारी बहुमत है, जबकि Bharatiya Janata Party अपनी मजबूत एंट्री की तैयारी में है।
