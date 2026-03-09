Newsletters
LIVE TV
Produced by Ayushi Modi
02:35 | Updated:

Uttam Nagar Case: होली के दिन जिस महिला पर गिरा था गुब्बारा वो हुई गिरफ्तार

Uttam Nagar Holi Case: होली का दिन आमतौर पर खुशियों, रंगों और हंसी-मजाक का होता है।

Uttam Nagar Holi Case: होली का दिन आमतौर पर खुशियों, रंगों और हंसी-मजाक का होता है। लोग गिले-शिकवे भूलकर एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और अगर गलती से किसी पर रंग लग जाए तो कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है…. लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में इस बार होली का त्योहार एक परिवार के लिए हमेशा का दर्द बन गया। एक छोटी सी बात से शुरू हुआ

विवाद इतना बढ़ गया कि 26 साल के एक युवक की जान चली गई, और पूरा इलाका तनाव में आ गया। क्या है पूरा मामला, कहां से शुरू हुआ विवाद, पुलिस ने अब तक इस केस में क्या क्या किया..सबकुछ जानते हैं इस वीडियो में…..

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर