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US tariffs on India : भारत पर 100% टैरिफ का खतरा? ट्रंप के फैसले से क्या बदलेगा

Produced by Pramod Yadav
08:20 | Updated:

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ को 262-159 वोट से पास कर दिया है. बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने का प्रावधान है. भारत और चीन इसके संभावित दायरे में आ सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल पर 100% टैक्स लग गया है. संभावित टैरिफ भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाया जा सकता है और इसे लागू करना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर निर्भर करेगा.भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है और रूस भारत के कच्चे तेल आयात का बड़ा हिस्सा पूरा करता है. ऐसे में इस बिल का असर भारत की Energy Security, India-US Trade और Russia Oil Imports पर पड़ सकता है.

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ को 262-159 वोट से पास कर दिया है. बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने का प्रावधान है. भारत और चीन इसके संभावित दायरे में आ सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के रूस से खरीदे

जाने वाले कच्चे तेल पर 100% टैक्स लग गया है. संभावित टैरिफ भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाया जा सकता है और इसे लागू करना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर निर्भर करेगा.भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है और रूस भारत के कच्चे तेल आयात का बड़ा हिस्सा पूरा करता है. ऐसे में इस बिल का असर भारत की Energy Security, India-US Trade और Russia Oil Imports पर पड़ सकता है.

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