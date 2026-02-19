US Iran Conflict: Trump की चेतावनी, सी ऑफ ओमान में ईरान-रूस की ड्रिल्स और JD Vance का इजराइल दौरा

US Iran Conflict : अमेरिका और ईरान के बीच तनाव (us iran tention) फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने न्यूक्लियर (donald trump on nuclear talk) बातचीत में प्रगति न होने पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है और क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य तैनाती बढ़ाई है। इसके जवाब में ईरान और रूस (iran russia) ने सी ऑफ ओमान और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक

अभ्यास की घोषणा की है। Sergey Lavrov ने अमेरिकी हमले के गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग के बीच यह सैन्य गतिविधि पश्चिम एशिया में बड़े टकराव की आशंका को और बढ़ा रही है।