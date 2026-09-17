हूती सऊदी अरब टकराव के बीच दि गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका ने तय किया है कि हूती के साथ सऊदी अरब के मौजूदा टकराव में रियाद की मदद नहीं करेगा.गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते के अंत में ओमान की राजधानी मसकट में अमेरिका और हूती के अधिकारियों के बीच आमने-सामने की बातचीत हुई है. इस बातचीत में हूती ने अमेरिका को भरोसा

दिलाया है कि वो 2025 में हुई युद्धविराम का पालन करेगा, और बाब अल-मंदेब और लाल सागर में अमेरिकी जहाजों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा. हूती ने अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वो सिर्फ सऊदी से जुड़े जहाजों पर कार्रवाई करेगा.क्योंकि, सऊदी ने यमन की नाकाबंदी कर रखी है.