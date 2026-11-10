मिडटर्म चुनाव 2026 में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार हुई है. ऐसे में 2028 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर सियासत तेज हो गई है. कमला हैरिस के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी में ज़ोहरान ममदानी के नाम की चर्चा तेज है. दरअसल, अमेरिका के कानून के मुताबिक, ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर तो बन गए लेकिन, वो अमेरिका के राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकते क्योंकि, उनका

जन्म युगांडा में हुआ था. बाद में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल की थी. अमेरिकी संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का जन्म से अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है.राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल न हो पाने के बावजूद ममदानी ये तय करने में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं कि 2028 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा.