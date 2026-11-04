US midterm elections Abdul El-Sayed result: ट्रंप ने जिस पर हमला बोला, वो बनेंगे पहले मुस्लिम सीनेटर

US midterm elections Abdul El-Sayed result: अमेरिकी मध्यावधि चुनाव 2026 में मिशिगन से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद की जीत ने इतिहास रच दिया है. वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम नेता बन गए हैं. उनकी जीत सिर्फ मिशिगन की राजनीति के लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. चुनाव

प्रचार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब्दुल अल-सैयद को निशाना बनाते रहे. ट्रंप ने उन्हें ‘जिहादी’ और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ बताया था. अल-सैयद ने इन हमलों को अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश बताया.