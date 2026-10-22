अमेरिकी सांसद एच-1बी वीज़ा नियमों में अहम बदलाव करना चाहते हैं. रिपब्लिकन सीनेटर जॉन हस्टेड ने ओहियो से एच-1बी वीज़ा के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखकर अमेरिकी कर्मचारियों को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 1998 में लगाया गया 60000 की तनख्वाह वाली लिमिट बदल जाएगी. मौजूदा नियमों के कुछ एच-1बी वीज़ा धारकों पर आश्रित लोगों को अतिरिक्त ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, ताकि अमेरिकी कर्मचारियों को सुरक्षित

रखा जा सके. हालांकि, एक एच-1बी वीज़ा धारक कर्मचारी इसके लिए एक छूट हासिल कर सकता है. अगर वो कम से कम 60000 डॉलर कमाता हो या फिर उसके पास मास्टर या कोई उच्च डिग्री हो. और रिपब्लिकन सीनेटर हस्टेड ने जो बिल पेश किया है वो तय 60000 डॉलर की सैलरी लिमिट को सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल एवरेज इंडेक्स के दोगुने के बराबर लेवल तक ले जाता है. हस्टेड के दफ्तर का कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद मौजूदा लिमिट 60000 डॉलर से बढ़कर $140,000 होगी.तब इस लिमिट के स्थर रहने के बजाय वेतन के साथ आगे बढ़ेगी. जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, वैसे-वैसे ये लिमिट भी बढ़ जाएगी. बता दें कि फिलहाल इस बिल को सीनेट जस्टिस कमिटी को भेजा गया है.