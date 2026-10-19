US Mid Term Elections 2026 के बीच अमेरिका में व्यस्कों के बीच एक सर्वे किया गया है. इस सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अब 33 फीसदी पर आ चुकी है. जबकि 66 फीसदी लोगों ने ट्रंप को नापसंद किया है. इनमें से 52 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. यह अप्रूवल रेटिंग जुलाई की तुलना में 4 प्रतिशत अंक कम है. बता

दें कि पिछले साल इसी महीने की रेटिंग के मुकाबले मौजूदा रेटिंग 8 फीसदी और कम हुई है. संभावित वोटरों के बीच ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 38 फीसदी है, जबकि 62 फीसदी लोग ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं. बता दें कि सर्वे में ये भी पता चला है कि 1 दशक से अधिक समय में ये पहली बार हुआ है, जब अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिकियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया है. बता दें कि House of Representative पर कंट्रोल की दौड़ में रजिस्टर्ड वोटर और संभावित वोटरों के बीच डेमोक्रेट्स ने 8 अंकों की बढ़त बना रखी TEXT OUT है. The Post के जुलाई के सर्वे के मुकाबले यह पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सुधरा है. उस वक्त रजिस्टर्ड वोटरों के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ 3 अंकों के साथ आगे बढ़त बनाए हुए थी.